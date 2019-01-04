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Восемь законов, которые повлияют на жизнь каждого украинца: что изменится в 2019 году
В Украине законодатели придумали ряд новшеств, которые напрямую повлияют на благосостояние граждан Украины, пишет politeka.
Что же ожидать украинцам от 2019 года?
Перерасчет пенсий
Начиная с января 2019 года, почти двум миллионам пенсионеров, достигшим 65-летнего возраста, будет произведен перерасчет пенсий.
Речь идет о трудовом стаже мужчин — 35 лет и женщин — 30 лет.
Согласно новым нормативам, размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной зарплаты.
Если с 1 декабря минимальная пенсия составляла 1 497 грн, то после нового года минимум для указанной категории лиц должен быть не ниже 1 669 грн. Увеличение составит 172 грн.
Повышение минимальных зарплат
Как известно, в Украине ожидается рост минималки с 3 723 до 4 173 грн. Для минимальщиков, помимо получения лишних денег, это автоматически означает и сокращение коммунальных субсидий.
Таким образом, прожиточный минимум с 1 января также увеличивается – до 1 853 грн.
На 30% повысятся минимальные оклады в службах Министерства внутренних дел. Самый низкооплачиваемый полицейский будет получать 9,2 тыс. грн. Самый низкий оклад бойца службы по чрезвычайным ситуациям составит 9 тыс. грн. Минимальный оклад военнослужащего повышается до 10 тыс. грн.
Программа «Муниципальная няня»
Украинское правительство с 2019 года предлагает молодым родителям самостоятельно найти няню для своего малыша. Государство и местная власть компенсирует часть оплаты услуг няни в размере 1,5 тыс. грн. в месяц.
Данная программа предназначена для семей с детьми до 3-х лет, в которых родители по тем или иным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком.
Стоит отметить и подводный камень: компенсация будет выплачиваться не ежемесячно, а в конце года.
В суде сможет защищать только адвокат с лицензией
С 1 января обычные юристы полностью лишились права защищать интересы граждан в судах: это смогут делать только адвокаты с лицензиями. Эксперты оценивая новые нормы пришли к выводу, что данное ноу-хау приведет к неумолимому росту цены на услуги юриста.
Новые правила по трансплантации органов.
Каждый, кто изъявит свое желание сможет стать донором жизненно важных органов. Кроме того при жизни человек может документально отказаться становиться донором после своей смерти.
Если же по каким-то причинам он не сделал выбор при жизни, его прямые родственники смогут распорядиться его биоматериалом после смерти. Данный закон вступает в силу с 1 января.
Секс «по расписке»
Очень нашумевший среди общественности закон.
С 11 января за вступление в интимную связь без письменного согласия гражданам будет грозить наказание до 5 лет лишения свободы. Надо отметить, что такая информация была вирусно распространена не официальными источниками в социальных сетях.
Слухи были распространены под влиянием нового закона «О предупреждении и противодействии домашнему насилию».
По версии авторов закона, норматив должен обеспечить защиту членов семей от различных видов насилия – физического, сексуального, психологического.
Например, полицейские могут ограничить права обидчика находиться в жилом помещении с жертвой на срок до 10 дней без решения суда. Отселенное лицо должно будет уведомить полицию о своем новом местонахождении и не появляться в помещении, в котором проживает жертва. За нарушение грозит административная (штраф от 170 до 340 грн), а с 11 января — уголовная ответственность.
Также в законе вводится императив «добровольного согласия», а сексуальные действия, совершенные без добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие, даже если жертва не оказала физического сопротивления.
Но вопрос о том, каким образом следует доказывать наличие или отсутствие согласия, не регламентирован. Очевидно, отсюда возникло предположение о необходимости давать согласие в письменной форме.
Монетизация субсидий
С 1 января Кабмин запускает механизм монетизации коммунальных субсидий.
Субсидия в денежной форме будет предоставляться домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.
С октября монетизация должна коснуться всех получателей. Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении.
Средства будут направляться только на оплату коммунальных услуг.
Подорожают сигареты
С 1 января акцизный налог с табачных изделий возрос на 20%. Это в свою очередь приведет к подорожанию сигарет. По предварительным оценкам, средняя стоимость пачки сигарет составит 36 грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, сигареты, няня, субсидия, минимальная зарплата, пенсии
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