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Что ждет гривну после Рождества: курс валют

05.01.2019 21:18
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Что ждет гривну после Рождества: курс валют

 

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны.

НБУ установил на вторник, 8 января, официальные курсы валют на уровне:

  • 100 доллар в США – 2 770,94 гривен (+19,7718 грн);
  • 100 евро – 3 159,7029 гривны (+37,6772 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке 4 января в покупке и продаже вырос на 33 копейки, до 27,79-27,82 грн.

Котировки евро в покупке выросли на 37 копеек, а в продаже – на 32 копейки, до 31,67-31,72 грн.

Источник : https://apostroph 



Теги: Донбасс, Рождество, валюта
 
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