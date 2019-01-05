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Что ждет гривну после Рождества: курс валют
05.01.2019 21:18
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны.
НБУ установил на вторник, 8 января, официальные курсы валют на уровне:
- 100 доллар в США – 2 770,94 гривен (+19,7718 грн);
- 100 евро – 3 159,7029 гривны (+37,6772 грн).
По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке 4 января в покупке и продаже вырос на 33 копейки, до 27,79-27,82 грн.
Котировки евро в покупке выросли на 37 копеек, а в продаже – на 32 копейки, до 31,67-31,72 грн.
Источник : https://apostroph
Теги: Донбасс, Рождество, валюта
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