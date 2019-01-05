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Доходы Порошенко за год выросли в 82 раза, и это еще не все: декларация впечатляет
Официальные доходы Петра Порошенко за 2018 год выросли в 82 раза
Президент Петр Порошенко задекларировал еще почти 550 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), увеличив таким образом суммарно задекларированный доход за 2018 год по сравнению с 2017 почти в 82 раза до более чем 1,3 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
1 января глава государства задекларировал 548,7 млн гривен дивидендов от Rothschild Trust и 26,2 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».
Существенные изменения в имущественном состоянии необходимо задекларировать в десятидневный срок с момента их получения.
В 2018 году Порошенко впервые задекларировал их на 1 млн гривен 5 января, что могло относиться как к 2017, так и к 2018 году.
Последние изменения задекларированы им на 575 млн гривен 1 января 2019, соответственно, получены они были, скорее всего, еще в 2018 году.
Таким образом, всего за прошлый год Президент задекларировал 1,1 млрд гривен дивидендов от Rothschild Trust (ей была передана в траст доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen), 181 млн гривен дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал», 28,8 млн гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, 13,7 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ) и 0,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, декларация, Порошенко, доходы
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