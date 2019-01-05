Из Харькова на Донетчину запустят новый поезд

05.01.2019 14:00

С 18 января начнет курсировать поезд №205 / 206 Покровск – Харьков. Он будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Из Покровска (до переименования – Красноармейск) поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

По словам руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова, новый поезд соединит Донбасс с крупным региональным центром – Харьковом. «График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевка и других городов», – отметил он.

В основом графике движения поездов на 2018/2019 годы «Укрзализныця» продолжила совершенствовать железнодорожное сообщение между восточной и западной Украиной. С 9 декабря назначен новый поезд №20 / 19 Киев – Лисичанск (Луганская обл.) и продлен маршрут поезда №142 / 141 Львов – Киев до Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.).

Источник : https://dnews.dn.