Курс доллара вырос на межбанке

05.01.2019 10:00

Доллар на межбанке вырос на 27 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 января 2019 года вырос на 31 копейку до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 грн/доллар. Курс евро вырос на 32 копейки 31,56 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7850 - 27,8050 грн/доллар, евро 31,5387 - 31,5614 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8050

EUR/UAH 31,5387 31,5614

RUB/UAH 0,4083 0,4090

Напомним, 3 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,70 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2770,94 гривен за 100 долларов (+19,7718 гривен).

Справочное значение курса доллара на 4 января составило 27,69 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6963 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 3 января (27,5129 гривен за доллар)

Источник : https://www.rbc.ua