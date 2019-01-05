Новые правила «прописки» оставят украинцев без гроша: «придут домой и заставят платить»

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Власти намерены начать борьбу против граждан, которые не прописаны
Офис реформы административных услуг при Министерстве экономического развития и торговли планирует заняться масштабными проверками фактов проживания граждан в местах их регистрации, сообщает Политека.
Эта мера предусмотрена законопроектом «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», который разработали чиновники.
Документ предлагает разрешить органам регистрации массовые проверки граждан. Предполагается, что данные о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания будут вноситься в Единую информационную систему.
Граждан старше 14 лет хотят обязать на протяжении 30 дней лично или через Интернет подать заявление о регистрации своего места жительства. Также о месте своего пребывания должны будут проинформировать орган регистрации украинцы, которые подлежат призыву на срочную военную службу или принимают участие в судебном процессе.
Срок проверки не будет превышать 30 дней. Уполномоченные лица органов власти в ходе проверки получат право исследовать жилое помещение на предмет наличия признаков проживания зарегистрированного в нем гражданина.
В частности, проверяющие могут опрашивать соседей, проверять наличие одежды, средств гигиены и других доказательств проживания.
Если проверка покажет, что гражданин не проживает по месту регистрации, его будут привлекать к административной ответственности. В частности, украинцев будут штрафовать в размере от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).
Ожидается, что Единая информационная система начнет действовать с 1 июля 2019 года. Граждане, которые не зарегистрированы по месту проживания, смогут бесплатно это сделать до 31 марта 2021 года.
Теги: Донбасс, правила, прописка
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