Новые тарифы на тепло, обещание роста пенсии: итоги недели

05.01.2019 07:17

Потребительские настроения украинцев улучшились, а безвизом воспользовались уже 2 млн человек.

ОБЩЕСТВО

Около 1,3 млн человек приняли участие в Украине в массовых мероприятиях по случаю празднования Нового года. Нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщили в Национальной полиции.

С 1 января повышены тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии. Соответствующие решения были приняты Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 10 и 11 декабря 2018 года. Такой шаг связан с повышением правительством цены на газ для населения и ТКЭ на 23% с 1 ноября, что в свою очередь было одним из условий, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В целом тарифы по всем 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем стоимость повысится на 16,6%.

Киевская городская госадминистрация повысила тарифы на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, предоставляемые коммунальным предприятием (КП) "Киевтеплоэнерго". Так, тариф на тепло при наличии квартирного или домового счетчика возрос на 22%. Тариф на горячее водоснабжение для населения увеличился на 21,5%.

8 кандидатур в антикоррупционный суд Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение на совместном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей. По мнению международных экспертов, есть обоснованные сомнения относительно соответствия этих кандидатов критериям отбора судей.

16,5 тысяч авто с иностранной регистрацией с 25 ноября по 2 января были растаможены по новым правилам. Эти авто были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Будут получать повышенные пенсии с 1 января бывшие военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие большой трудовой стаж. Это повышение коснется около 2 млн пенсионеров. Повышение пенсий для других категорий граждан (11 млн чел.) будет осуществлено с 1 марта 2019 года. Размер повышения составит от 15 до 40%.

28 температурных рекордов было зафиксировано в течение 2018 года в Киеве, причем больше всего их было в мае – 12, все они превысили предыдущие значения. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Согласно наблюдениям климатологов, средняя температура прошлого года в столице составила +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму. 2018-й разделил 7-8 место среди самых теплых годов с 1881 года.

Около 1 млн человек на границе оформили сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время новогодних праздников.

1 млн 512 тыс. 435 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма по состоянию на 2 января находятся на учете, сообщило Министерство социальной политики.

Ликвидировали 881 пожар спасли 42 человека и не допустили уничтожения огнем 467 зданий и 47 единиц техники в течение прошедшей недели (с 24.12.18 по 30.12.18) подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

3 января Пенсионным фондом начал финансирование пенсионных выплат января текущего года. На выплаты направлено 2866,6 млн грн.

2 млн украинцев уже воспользовались безвизом, направляясь в страны ЕС. Наиболее активное движение по безвизу отмечается в пунктах пропуска на границе с Польшей (694 тыс. пересечений), а также для воздушного сообщения (674 тыс.). Кроме того, активными являются венгерский (248 тыс.), румынский (236 тыс.) и словацкий (142 тыс.) участки границы.

На 0,6% меньше украинцы зарегистрировали в 2018 году новых автомобилей, чем в 2017-м, согласно данным ассоциации Укравтопром. Первичные регистрации новых легковых автомобилей в 2018-м составили 81,8 тыс. единиц. По результатам года, первое место в рейтинге марок заняла Toyota (10082 зарегистрированных авто). Второе место – у Renault (8722), а на третье вышел Volkswagen (6183). Наиболее продаваемым авто года стал Renault Duster (3465 первичных регистраций). За ним следуют KIA Sportage (3128) и Toyota RAV4 (2653). Согласно данным Укравтопрома, в 2017 году продажи новых авто превысили показатель 2016-го на 25%.

Перешло 32 прихода УПЦ МП после объединительного собора, который состоялся 15 декабря в Киеве, в новую Православную церковь Украины.

10931 уголовное производство в отношении 2699 человек осуществляла Служба безопасности Украины в течение 2018 года.

111 нарушений антикоррупционного законодательства зафиксировало в декабре Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Улучшились на 2,9 пункта до 59,8 пункта по 200-балльной шкале потребительские настроения украинцев в ноябре 2018 года после существенного ухудшения в октябре. В то же время этот показатель на 3,4 пункта ниже по сравнению с ноябрем 2017 года. Продолжилась также тенденция к снижению уровня девальвационных ожиданий. Существенно улучшились ожидания будущих изменений личного дохода относительно октября. В то же время индекс потребительских настроений в октябре-ноябре остается ниже среднего уровня за третий квартал, что свидетельствует о замедлении роста потребления. Об этом говорится в ежемесячном исследовании компании GfK Ukraine.

133 тыс. постановлений вынесли государственные исполнители по состоянию на 21 декабря 2018 года, которыми временно ограничен выезд за границу лиц, которые задолжали за алименты. По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца. Из этих производств вынесено: 96,5% (133 тыс.) – постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины; 97,1% (133,8 тыс.) – об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами; 97,1% (133,8 тыс.) – об установлении временного ограничения должника в праве пользования оружием; 97,1% (133,8 тыс.) – об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

ЭКОНОМИКА

792 объекта малой приватизации Фонд госимущества (ФГИ) включил в перечень подлежащих продаже в 2019 году. В него входят: 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

Составил 17,02 млрд долл. экспорт агропродукции из Украины по итогам января-ноября 2018 года, что почти на 4%, больше, чем за 11 мес.-2017, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Увеличилась на 0,3% добыча природного газа в Украине в 2018 году по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м. В том числе добыча газа "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

В объеме 13 млрд 885,07 млн куб. м Украина вошла в 2019 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах. С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 31 декабря страна снизила запасы на 19,2%.

Сократила на 24,6% Украина в 2018 году импорт природного газа по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

742,5 МВт новых генерирующих мощностей в Украине в 2018 году установлено возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчете НКРЭКУ. Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт.

Сократила на 7,1% Украина в 2018 году транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. Транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдову – 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

730 млн евро прошлом году инвестировано в целом в объекты возобновляемой электроэнергетики в Украине.

На 8,1 млрд грн ниже запланированных были в 2018 году налоговые поступления в общий фонд госбюджета. Причины этого назвали в Минфине: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% г/г по результатам 11 месяцев 2018 года), а также ниже, чем заложенные в госбюджет цены на нефтепродукты, отсутствие девальвации гривни, меньшие объемы импорта природного газа. Вместе с тем суммы возмещения НДС, которое осуществлялось автоматически, были выше прогнозируемых.

На 2,4% меньше плановых показателей оказались расходы по общему фонду государственного бюджета. При этом правительство полностью профинансировало все защищенные статьи расходов.

Построить 5 перехватывающих велопарковок Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила инвестору в Оболонском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Стоимость установки этих объектов ориентировочно составит 3,7 млн грн.

Демонтировано 16805 рекламных конструкций в течение 2018 года в Киеве. За 2017 год было демонтировано 8604 конструкции, в 2016 – 5034 РС, в 2015 – 3813, в 2014 – 1067.

4 тыс. га новых садовых насаждений было заложено в Украине в 2018 году, из которых: фундук — 1039 га, грецкий орех — 861 га, яблоня — 608 га, голубика — 518 га.

120 тыс. тонн орехов собрали в Украине в 2018 году. По объемам валового сбора этой продукции Украина находится на третьем месте в мире после КНР и США. Получить урожай, который почти на четверть больше прошлогоднего удалось благодаря благоприятным погодным условиям и увеличению площадей под ореховыми садами. В 2018 году площадь садов под грецкий орех выросла на 3% – до 18,9 тыс. га. Выращивание в промышленных масштабах в Украине дает только 14% урожая орехов. Остальной обеспечивают мелкие агропредприятия.

Сократилась на 0,83 п. п. в ноябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе – до 53,73% по сравнению с октябрем. По состоянию на 1 декабря общий объем выданных кредитов вырос на 15445 млн грн (на 1 ноября) до 1,237 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 664,517 млрд гривен.

Увеличили на 20,31% страховщики сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" – до 1203,349 млн грн за январь-ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом они сократили выплаты по "Зеленой карте" на 0,84% до 10490,284 тыс. евро. Всего в январе-ноябре было заключено 702 244 договора страхования "Зеленая карта", что на 8,08% больше аналогичного периода прошлого года.

МИР

20-летний юбилей единая европейская валюта отмечает 1 января. В начале 1999 года евро был введен как единица для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза. В наличном обращении еврокупюры и евромонеты заменили национальные валюты государств еврозоны лишь три года спустя – в 2002 году. Сегодня в зоне евро 19 государств. Первый курс евро к доллару США был установлен 4 января 1999 года: тогда 1 евро стоил 1,1789 доллара. Минимальный курс был зафиксирован 26 октября 2000 года (0,8252 доллара за 1 евро), максимальный – 15 июля 2008 года (1,599 доллара за 1 евро).

Прекратят выпуск банкнот номиналом 500 евро с 27 января 17 из 19 цетробанков еврозоны. Австрия и Германия будут продолжать их выпуск банкнот до 26 апреля. Все 500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

Открыть новые военные базы Лондон хочет в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.

1 января 2020 года начнутся поставки газа по "Северному потоку-2", убежден глава "Газпрома" Алексей Миллер.

США и Китай приступают к детальной работе над соглашением, которое позволит снять напряженность во взаимных торговых отношениях.

86,5 тыс. электромобилей удалось собрать Tesla в четвертом квартале 2018 года, что на 8% больше по сравнению с предыдущим кварталом и является рекордным показателей. Вместе с производством у компании выросли также поставки электромобилей – в четвертом квартале прошлого года было поставлено до 90,7 тыс. автомобилей (также рост на 8%). Суммарно в 2018 году компания поставила 245,2 тыс. автомобилей – почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые.

Малайзия планирует пересмотреть структуру таможенной экспортной пошлины на пальмовое масло, которая будет действовать в 2019 году. Такие меры принимаются с целью повышения конкурентоспособности продукта, увеличения импортного спроса на него и сокращения избыточных запасов,

8 млн га таким земельным банком – крупнейшим в мире – располагает компания Kidman & Co Ltd (Австралия). Для сравнения – крупнейший агрохолдинг Украины – UkrLandFarming обрабатывает 570 тыс. га земли.

1,8 миллиарда евро перевели в свои страны за 2018 год работающие в Чехии иностранцы. Эта сумма на 17% больше, чем в 2017 году. При этом треть суммы перечислили украинцы, еще около 22,5% пошло в Словакию и 2,3% – в Германию. В то же время увеличилось и количество денег, которые чешские работники перевели из-за границы на родину. Сумма достигла 3,2 млрд евро, что на 9% больше, чем годом ранее.



