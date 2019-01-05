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Нусс: уже 6 января президент получит исторический документ, который можно и нужно сравнивать с Актом независимости
В первые месяцы 2018-го года подавляющее большинство украинцев и не знали о существовании такого слова как «Томос». Когда в апреле лидер украинцев Петр Порошенкопредложил парламенту проголосовать за обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, оппозиция только скептически улыбалась, потому что не верили в результативность инициативы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс.
Он отмечает, что действительно риск был, на который президент сознательно пошел. В результате, благодаря таланту ведения переговоров и политической смелости Порошенко Украине удалось убедить православное мировое духовенство в лице Варфоломея предоставить украинской Церкви автокефалию – Томос о духовной независимости Украины, которая дает возможность преодолеть расхождение между православными, которые годами не могли договориться между собой.
По словам аналитика, уже 5 января украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко и главой новой Украинской православной церкви митрополитом Эпифанием отправляются в Константинополь, где уже 6 января Украина в их лице получит в руки исторический документ, который можно и нужно сравнивать с Актом независимости.
Теги: Донбасс, президент, история, документы
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