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Путин выжидал 2 года: «всплыла правда о захвате Азовского моря»
Кремль активно подготавливал почву для агрессии в Азове по отношению к Украине
Об этом говорится в докладе, который был подготовлен проектом EUvsDisinfo.
Отмечается, что подготовка информационного поля для реальных событий началась еще в конце 2017 года, а в конце 2018 года появился результат – захват украинских кораблей вблизи Керченского пролива.
Проект, который подготовил соответствующий доклад, специализируется на борьбе с дезинформацией со стороны России. Там отметили, что с лета 2017 года российская пропаганда стала распространять фейк о том, что Украина углубляет дно Азовского моря. Это якобы делалось для прихода Североатлантического Альянса.
«Конец года сопровождался серьезной эскалацией в Азовском море, когда Россия захватила три украинских корабля и их команды после открытия огня 25 ноября. Но дезинформационная кампания по поводу Азовского моря началась более года назад и постепенно становилась более интенсивной», – говорится в документе.
После вбросов про НАТО, пропаганда Кремля запустила фейк о том, что Украина якобы занимается отравлением холерой Азовского моря, а в сентябре 2018 года – новый фейк об «инициированных Западом провокациях на побережье Азовского моря».
Уже в октябре 2018 года кремлевская пропаганда активно «разгоняла» информацию о том, что Азовское море якобы является российским «внутренним морем». После вооруженного захвата украинских кораблей распространялась российская «деза» о том, что эти корабли якобы были отравленные Соединенными Штатами.
«Дело Азовского моря демонстрирует длинную партию дезинформационной кампании, целью которой является не только отвлечь внимание и исказить факты, но и подготовить информационное поле заранее для событий, которые могут произойти в реальности», – подытожили эксперты.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Азовское море
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