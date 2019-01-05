Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

05.01.2019 11:13

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант объявления режима чрезвычайного положения в стране, чтобы «очень быстро» построить стену на границе с Мексикой. Об этом сообщают украинские СМИ.

Американский глава подчеркнул, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса, однако, он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.

В то же время, Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни и подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.

Источник : https://donpress