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Украинцам приписывают фиктивные долги за коммуналку: будут отключать воду и отопление
Финансовые обязательства населения Киева перед Киевэнерго в данный момент демонстрируют большие объемы задолженностей, которые новообразованное коммунпредприятие пытается востребовать от киевлян
Как известно, 11 октября 2018 года Киевтеплоэнерго получило право требования по задолженностям Киевэнерго, накопленным населением до 1 мая прошлого года. Таким образом новым исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды стало КП Киевтеплоэнерго.
В связи с данными полномочиями коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уже неоднократно обращалось к жителям произвести расчет по долгам, которые были накоплены пред Киевэнерго.
В едином счете – платежке, начиная с октября 2018 задолженность потребителей, которая передана в КП «Киевтеплоэнерго», отображена отдельной строкой. Также там указаны реквизиты, на которые нужно направить средства для погашения задолженности.
Потребители на сегодня делятся на тех, кто знает о том, как и когда они накопили долги, и тех, кто получил такие долги неожиданно.
Надо отметить, что достаточно большая часть киевского населения жалуется на то, что долги взыскать предприятия хотят, а отдать переплату — нет. Мол, пропали деньги, которые киевляне пустили в оплату коммунуслуг сверх использованного.
«Переплаты оставили в Киевэнерго, зато, при полном отсутствии горячей воды с мая и наличии счетчика, вы где-то взяли неоплаченные кубы и добавили их к долгу уже перед Киевтеплоэнерго», — примерно такие месседжи можно встретить в социальных сетях, в тредах разных коммунпредприяти
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич акцентировал на том, что любые несогласованные задолженности нужно немедленно проверить в центрах обслуживания клиентов, предоставив документальное подтверждения оплаты услуги. В противном случае, заявляет Марунич, поставщик услуги будет иметь полное право запустить процесс взыскания долгов в судебном порядке или попросту перестанет оказывать потребителям коммунальную услугу.
«Если сразу же высказать свое несогласие с образовавшимся долгом, то в период перерасчета потребителю не должны начислять пени и штрафы по задолженности. Если с вашим счетчиком все в порядке, он исправен и проверен, то проблем с пересчетом быть не должно. Другое дело, если он старый. Тогда потребителя все же могут заставить оплатить задолженности и заменить прибор учета на более новый», — говорит Марунич.
Параллельно эксперты советуют дублировать жалобу и в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Иначе потребителям так и будут насчитывать несуществующие долги.
«Формальный выход — идти на прием в Киевтеплоэнерго или писать официальное письмо туда со всеми документами, подтверждающими, что долга у вас нет. Параллельно все это отправить в НКРЭКП. Не все так сделают. Мне кажется, что регулятор должен включиться в этот вопрос. Иначе части потребителей пересчитают и найдут ошибки, а другим будут писать долг дальше. Суд был бы хорошим вариантом, так как решение суда было бы уже доказательством для НКРЕКП. Но кто дойдет до суда? Разве будут выборы и политические силы включатся, как всегда», — заметил в разговоре с UBR.ua член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, долги
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