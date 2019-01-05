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Украинцы инициируют строительство судоходного канала между Азовским и Чёрным морями
Украинские граждане подали электронную петицию, которая содержит предложение построить судоходный канал между Азовским и Чёрным морями. Так пишет replyua.net, ссылаясь на yaizakon.com.ua.
Это позволит всем военным судам свободно пересекать границу Азовского моря через Украину. Судоходный канал предотвратить появление новых провокаций со стороны Российской Федерации. Следовательно, исчезнет проблема обеспечения свободного прохода торговых кораблей, которые курсируют в направлении Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день сбор подписей граждан, которые поддерживают данное решение, продолжается. Поддержать идею строительства судоходного канала между Азовским и Чёрными морями можно в течение последующих 89 дней.
Напомним, что в конце ноября прошлого года российские военные атаковали украинские корабли, которые пытались пройти через Керченский пролив. Российская Федерация захватила украинские судна и их экипажи. В российском СИЗО оказались двадцать четыре украинских моряка. Некоторые из них уже назвали себя военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.
Теги: Донбасс, Азовское море, строительство, Черное море
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