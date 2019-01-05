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В Днепропетровской области женщина за полтора часа обворовала три магазина
Кражи были совершены на левобережье Каменского. В 15:00 воровка стащила с витрины магазина «Ева» по бульвару Строителей женскую парфюмированную воду Angel Schlesser Essential за 741 гривну.
Через час женщина украла парфюм Lanvin Eclat de Fleurs в магазине «Ева» по проспекту Победы. Стоимость украденных духов — 836 гривен.
В 16:30 злоумышленница была задержана сотрудниками «Евы» по бульвару Строителей. Напоследок она успела похитить оттуда мужскую туалетную воду Versace Pour Homme за 1464 гривны и женские духи Lacoste стоимостью 696 гривен.
В судебном заседании женщина признала свою вину и подтвердила обстоятельства совершенных ею преступлений. Обвиняемая пояснила, что возместила потерпевшей стороне материальный ущерб, передает Наш Репортер.
Днепровский районный суд приговорил ее к 1,5 годам лишения свободы. На основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины она была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Суд также постановил взыскать с нее в пользу государства 370 гривен за проведение судебно-товароведческой экспертизы.
Источник : https://antikor
Теги: Донбасс, женщина, Днепропетровская область, воровство
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