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"В единстве сила нашего народа", - Порошенко и Епифаний прибыли в Стамбул за Томосом

05.01.2019 11:00
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"В единстве сила нашего народа", - Порошенко и Епифаний прибыли в Стамбул за Томосом

​Украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко и главой ПЦУ митрополитом Епифанием 5 января прибыла в Стамбул за Томосом. Порошенко в Facebook прокомментировал свой визит в Стамбул, передает "Диалог.UA". Уже завтра, 6 января, долгожданный Томос об автокефалии будет дарован Украине Вселенским патриархом Варфоломеем. За документом в Стамбул отправилась большая украинская делегация, которую возглавили лично Порошенко и митрополит Епифаний. Украинский лидер очень воодушевлен важным визитом. "Едем к патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение дать Томос Автокефальной поместной православной церкви Украины", - заверил Порошенко, уточнив, что автокефалия Украины - "новая эра в истории мирового православия". "Молимся за мир и единство, так как в единстве сила нашего народу. Единство - это то, что обеспечит нам победу!" - заверил президент.
Стоит отметить, что в делегацию вошли высокопоставленные клирики новой украинской ПЦУ, политики, чиновники и общественные деятели. Среди них, среди прочих, замечен и экс-президент Виктор Ющенко.
Подписание Томоса Вселенским патриархом состоится уже сегодня, 5 января, в 10:30 по киевскому времени. 

 
 Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Стамбул, Порошенко
 
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