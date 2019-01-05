В Горловке фиксируется сильный приток шахтных вод

05.01.2019 15:27

Во временно оккупированной Горловке фиксируется резкий подъем уровня шахтных вод. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В шахтах временно оккупированной Горловке практически полностью прекращена откачка шахтных вод. Не смотря на то, что экологи неоднократно говорили об опасности этого процесса, никаких действий не предпринимается. На сегодняшний день на шахте им. Румянцева, по данным местного источника, уровень шахтных вод дошел до горизонта 600 метров.

Подъем уровня шахтных вод влечет за собой выдавливание на поверхность метана. Однако, даже измерения уровня этого опасного газа теперь не проводятся.

Вот что сообщают горловчане с соцсетях:

«Шахта Румянцева — вода уже на 600 метров, сильный приток воды»,

«Там падающие пласты?»,

«Крутопадающие»,

«Беда идёт»,

«Обоснуй»,

«Метан пошел?»,

«Раньше ходили измеряли, сейчас не знаю».