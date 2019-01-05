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В Украине изменили форму заявления и декларации на жилищную субсидию
Минсоцполитики обновило формы заявления и декларации для назначения субсидии. Соответствующий приказ от 21 ноября 2018 года № 1740 "О внесении изменений в формы Заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии" вступит в силу со дня официального опубликования.
В частности, в заявлении предусмотрена возможность получения жилищной субсидии на возмещение расходов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, абонентского обслуживания, а также жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
В декларации о доходах будут указываться данные о суммах алиментов, уплаченных лицами, входящими в состав домохозяйства, а также членами их семьи независимо от регистрации их места фактического проживания, при условии документального подтверждения фактической уплаты.
В примечаниях к данным о членах семьи также будет указываться информация о предоставлении такими лицами социальных услуг, о пребывании в местах лишения свободы, о продолжительной болезни человека (что подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения), о наличии у лица алко- или наркозависимости (что подтверждено медицинской справкой).
Таким образом, формы заявления и декларации приведены в соответствие с нормами действующего законодательства.
Напомним, действуют изменения в порядке назначения субсидий. В частности, ежемесячные субсидии будут назначать на оплату взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, а также за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.
Кроме того, если у члена домохозяйства нет доходов, потому что он находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в семье есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, субсидия, форма
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