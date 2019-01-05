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Архив - Украина

В Украину вернутся освобожденные из плена пиратов моряки: что известно

05.01.2019 14:45
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Двое украинцев, освобожденных накануне из плена пиратов в Нигерии, возвращаются в Украину.

Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня (5 января - "Апостроф") в Украину возвращаются два моряка, освобожденных из плена пиратов в Нигерии", - сообщил он.

Кирилич уточнил, что украинцы являются членами экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинцы были освобождены из плена.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 задержанных украинских моряков, которые содержались пиратами с прошлого года" – написал он в Twitter вечером 4 января.

Торговые суда ARK TZE и ANUKET AMBER с 12 членами экипажа на борту были захвачены в ноябре 2018 года в территориальных водах Западной Африки.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, пираты, освобождение, плен
 
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