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Варфоломей подписал Томос для Украины
В субботу, 5 января, в храме Святого Георгия в Стамбуле, состояласьцеремония подписания Томоса для Украины Вселенским патриархом Варфоломеем. Теперь, 6 января, после божественной литургии, документ об автокефалии украинской православной церкви вручат митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.
Текст Томоса каллиграфически оформлен на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексея.
Перед подписанием Томоса в храме Константинопольской церкви прошел совместный молебен с участием предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.
В Стамбул приехала делегация во главе с президентом Петром Порошенко, а также спикеров Верховной Рады Андреем Парубием, экс-президентом Виктором Ющенко, министром обороны Степаном Полтораком, предстоятелем ПЦУ Епифанием.
На вручение Томоса в Стамбул также прибыл "авторитет" из Днепра Александр Петровский. В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу Нарик – правда, свою принадлежность к уголовному миру он отрицает. Сегодня он стоял в храме рядом с Петром Порошенко и Епифанием.
7 января, во время рождественского богослужения 7 января в Софии Киевской Томос об автокефалии выставят на всеобщее обозрение. Вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен. В ней примут участие президент Украины Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, депутаты и министры. После литургии Томос перенесут в трапезный храм Софии Киевской, где его можно будет увидеть.
Источник :https://strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, Варфоломей I
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