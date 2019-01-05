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Во всех областях Украины сняли ограничения движения на трассах

05.01.2019 08:16
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Во всех областях Украины сняли ограничения движения на трассах

В Украине сняли ограничение движения тяжеловесных и маршрутных автомобилей по автодорогам в связи с осложнением погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вечером в пятницу, 4 января.

«Сняты все ограничения движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств», — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Киевской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской областях, а также в Киеве. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах.

«Высота снежного покрова составляет: в Херсонской — 7−13 см (ветер 7−9 м/с), Запорожской — 5−12 см (ветер 1−3 м/с), Донецкой — 3−19 см (ветер 1−6 м/с), Луганской — 10−17 см (ветер 3−8 м/с), Днепропетровской — 3−5 см (ветер 5−8 м/с)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий в Запорожской области без электроснабжения остаются два населенных пункта.



Теги: Украина, движение, трасса, ограничение, область
 
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