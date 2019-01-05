Заявление Омеляна о прекращении ж/д сообщения с Россией: россияне устроили скандал в соцсетях

05.01.2019 15:14

​Полное прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией уже скоро может быть официально оформлено и опубликовано Кабмином. Заявление об этом накануне в эфире одного из украинских телеканалов сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Видео было опубликовано в Интернете и разозлило российских пользователей. Комментируя вопрос прекращения железнодорожного сообщения между странами, Омелян подчеркнул, что решение было ранее инициировано и находится в стадии проработки, однако на данный момент пока еще не финализировано итоговым решением Кабмина. Омелян подчеркнул, что министерство фиксирует статистику сокращения поездок украинцев в Россию, при этом прекращение сообщения с РФ будет либо принято официальным постановлением Кабмина, либо люди просто перестанут ездить в РФ. При этом российские пользователи устроили настоящую истерику в Интернете и бросились оскорблять Омеляна.

Источник: https://www.dialog.ua/ukraine