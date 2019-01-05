Жители Горловки жалуются на то, что улицы не чистят от снега

05.01.2019 22:18

Вчера на временно оккупированную Горловку выпало большое количество снега. Сегодня многие горловчане столкнулись с тем, что улицы покрыло снежным покровом около 50 см, однако, сегодня никто не спешит чистить снег. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня утром горловчане, выйдя на улицы, обнаружили, что слой выпавшего снега достигает почти полуметра. Из-за этого пройти по улицам было достаточно проблематично, а на Центральном рынке образовались настоящие лабиринты с высокими стенами. Пожалуй, Центральный рынок, это одно из немногих мест в городе, где убирался снег. Правда, делали это предприниматели с помощью лопат.

О проблемах передвижения по городу горловчане рассказывают в соцсетях, подтверждая свои слова фотографиями:

«По центральным улицам проехать можно, чуть в сторону проблематично»,

«Трамваї сьогодні ходять? Почистили колію?»,

«8-го маршруту зранку не було»,

«Трамваев не видел но колея пробита».

Источник : https://news.dn.ua