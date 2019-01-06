Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год

06.01.2019 11:12

Сайт "Сегодня" напоминает об основных нововведениях, связанных с доходами и расходами украинцев, которые запланированы в 2019 году.

Январь

Счета на электроэнергию будут разбиты на две части: абонплату и счет за потребленную электроэнергию. В рамках реформы рынка электроэнергии ликвидируются облэнерго, вместо них услуги потребителям будут оказывать компании – поставщики электроэнергии и компании – операторы системы распределения. Заключать новые договора специально не придется. Потребитель автоматически переводятся на новую систему после оплаты первого в этом году счета за электричество.

С 1 января стартовал перерасчет пенсий для военнослужащих и пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые имеют большой трудовой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. По данным вице-премьера Павла Розенко, перерасчет коснется 2 млн пенсионеров.

Стартует монетизация льгот и субсидий. Всем, кто впервые будет обращаться за субсидией или оформлять документы на получение льгот в управлениях соцзащиты населения, автоматически станут участниками программы монетизации льгот и субсидий. Деньги будут поступать на специальный счет в "Ощадбанке". Правда, забрать их сразу из банка не удастся. Это разрешат сделать только после окончания отопительного сезона – то, что удастся сэкономить.

Минимальная зарплата повысилась с 3723 до 4173 грн.

Февраль

C 7 февраля вводится в действие закон "О валюте и валютных операциях". Украинцам обещают значительно упростить открывать счетов в иностранных банках, а также разрешить покупать страховку и получать зарплату в валюте, а также рассчитываться валютными карточками в украинских торговых сетях.

Март

На март запланировано очередное повышение пенсий, которое коснется 11 млн человек. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, повышение составит от 15 до 40%. "Самый большой перерасчет пенсий, который будет касаться около 11 млн граждан, будет сделан с 1 марта следующего года. Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат", – сказал вице-премьер. С 2019 года осовременивание пенсий будет проводиться по новой формуле: на 50% уровня инфляции и 50% роста средней зарплаты за минувший год.

Апрель

С 1 апреля вырастут цены на железнодорожные билеты. "Укрзалізниця" анонсировала весеннее подорожание билетов на 12%.

К концу месяца Государственная фискальная служба должна быть разделена на две: налоговую и таможенную службы. Такое обязательство Украины записано в Меморандуме на получение кредита МВФ по программе stand-by. Обе службы должны подчиняться министру финансов. Кроме того, налоговая милиция должна быть преобразована в Службу финансовых расследований. Также налоговая и таможенная службы должны отказаться от практики обязательных проверок и перейти к целевым аудитам.

Май

С 1 мая украинцы смогут требовать возмещение за некачественные жилищно-коммунальные услуги по отоплению, поставкам холодной и горячей воды, вывоза мусора и содержание дома. С этого дня вступает в силу постановление Кабмина, которым вводится контроль качества поставляемых жилкомуслуг. Кабмином уже утверждены формы жалоб на качество ЖКУ и механизм проверки изложенных фактов.

Всем получателям льгот и субсидий, которые подавали заявление до 2019 года, нужно в мае 2019 года обратиться в управление соцзащиты населения и подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах для того, чтобы впоследствии получать субсидии и льготы "живыми" деньгами и использовать их по своему усмотрению.

На 18% подорожает газ для населения.

С 20 мая вступят в силу новые правила расчета за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с ними, за несвоевременную оплату жилкомуслуг вводятся штрафы в виде пени. Причем пеня будет начисляться за каждый день просрочки платежа. Размер штрафа – 0,01% от суммы платежа в сутки.

Июнь

Могут быть ликвидированы слабые банки. В соответствии с Меморандумом между Украиной и МВФ, до апреля 2019 года все банки должны иметь минимум 7% капитала первого уровня и 10% КДК (CAR). Банки, которые не выполнят эти условия, в конце июня будут выведены с рынка.

С 1 июля повышается прожиточный минимум и "привязанные" к нему социальные выплаты. Поскольку обычно прожиточный минимум повышается на процент инфляции, а в 2019 году инфляция ожидается небольшой, летнее повышение прожиточного минимума составит всего 4,5%. В частности, средний прожиточный минимум вырастет с 1853 до 1936 грн, для детей до 6 лет – с 1626 до 1699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2027 до 2118 грн, для трудоспособных граждан – с 1921 до 2007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1497 до 1564 грн.

Стоимость беспошлинных посылок из-за рубежа с 1 июля снижается со 150 до 100 евро. За импортируемые в Украину товары, оцененные свыше 100 евро, операторы почтовой связи и служб перевозок будут взимать НДС в размере 20%.

Большинство медицинских услуг в поликлиниках станут платными для тех, кто обратится за ними, не имея направления семейного врача. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплату от Нацслужбы здоровья, станут для пациентов платными. Обращение без направлений будет оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев", – написала она на своей странице в Facebook.

Август

К этому времени должны заработать пункты обмена валют в почтовых отделениях. Это предусмотрено законом "О валюте и валютных операциях". Операторам почтовой связи после вступления закона в силу (с 7 февраля) дается полгода на то, чтобы привести документы в соответствие с ним.

Сентябрь

1 сентября в Киеве должен открыться первый в Украине магазин IKEA. Он разместится в строящемся ТРЦ "Ocean Mall" неподалеку от метро "Лыбидская".

Октябрь

С 1 октября второй раз за год подорожает газ. На сколько, пока не сообщается. Говорят, "до экономически обоснованного уровня".

На октябрь также запланирован второй этап повышения цен на пассажирские железнодорожные перевозки. Это подорожание также должно составить 12%.

Ноябрь

До 1 ноября каждый клиент банка получит индивидуальный номер международного образца – IBAN. Замена нумерации будет проходить с 1 апреля по 31 октября. Номер IBAN будет состоять из 29 цифр и букв, а начинаться он будет с UA. Указывать свой номер IBAN придется, в частности, во время операций денежных переводов, причем как в национальной, так и в иностранной валюте.

Декабрь

С 1 декабря традиционно повышается прожиточный минимум – в 2019-м второй раз за год. На этот раз повышение составит 4,7%. Средний прожиточный минимум вырастет с 1936 до 2027 грн, для детей до 6 лет – с 1699 до 1779 грн, для детей 6 – 18 лет – с 2118 до 2218 грн, для трудоспособных граждан – с 2007 до 2102 грн, для нетрудоспособных – с 1564 до 1638 грн.

До декабря 2019 года Украине необходимо возобновить платежеспособность Фонда гарантирования вкладов. Это также один из пунктов кредитного Меморандума между Украиной и МВФ.