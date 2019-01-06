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Россия стягивает войска: раскрыты истинные масштабы оккупации

06.01.2019 21:32
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Россия стягивает войска: раскрыты истинные масштабы оккупации

За годы оккупации Крыма Россия разместила на его территории контингент войск, который уже превышает концентрацию военных на полуострове во времена СССР, передает Политека.
Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. При этом он подчеркнул, что тем самым Россию нарушила соглашения.
«Сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских Вооруженных сил там сейчас даже больше, чем в советское время. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном», — отметил Ельченко.
По его словам, сейчас количество российской военной техники в Крыму превышает все допустимые лимиты и согласованные ограничения российского военного присутствия в регионе.
«Количество военной техники в Крыму и вокруг полуострова на сегодняшний день превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, ограничивающие военное присутствие России на южном фланге», — подчеркнул украинский дипломат.



Теги: Россия, Донбасс, войска, оккупация
 
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