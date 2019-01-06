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США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог
США не готовы серьезно бороться за Украину на геополитической арене, иначе у нашего государства были бы более реальные шансы в вопросе членства в Североатлантическом Альянсе. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев.
«Пока США не готовы бороться за Украину до конца, потому что, если бы были готовы, то тогда бы стал вопрос о присоединении к НАТО, точнее о включении Украины в НАТО. Тогда Украина – это полностью геополитическая сфера Запада, полностью закрытая», – сказал он.
«Россия – понятно, что ей надо. Чтобы Украина была нейтральной, буферной зоной, либо в ее сфере влияния. Но даже на нейтралитет они могут согласиться, если брать нынешнюю территорию», – продолжил Карасев.
По его словам, ситуация со вступлением Украины в НАТО пока неопределенная, независимо от того, что Верховная Рада уже проголосовала за соответствующие изменения в Конституцию о внешнеполитическом курсе страны. «Может референдум нужно будет проводить. Еще вопрос не закрыт. Этот вопрос пока закрыт только для элит, которые у власти. для них НАТО – это способ себя защитить и сохранить власть в том или ином виде», – считает политолог.
Эксперт убежден, что геополитическая война ведется за то, какое место займет Украина на международной арене, и в какой сфере влияния будет находиться, а также за то, сможет ли стать государством с самостоятельной позицией в мире.
Вадим Карасев также считает, что в Украине должна быть такая конфигурация власти, которая бы объединила украинское общество в борьбе за демократический европейский выбор и другие ценности, тогда можно выиграть войну у России в геокультурном смысле.
Источник «Донецкие новости»
Теги: Украина, США, Донбасс, борьба
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