США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог

06.01.2019 12:58

США не готовы серьезно бороться за Украину на геополитической арене, иначе у нашего государства были бы более реальные шансы в вопросе членства в Североатлантическом Альянсе. Об этом рассказал политолог Вадим Карасев.

«Пока США не готовы бороться за Украину до конца, потому что, если бы были готовы, то тогда бы стал вопрос о присоединении к НАТО, точнее о включении Украины в НАТО. Тогда Украина – это полностью геополитическая сфера Запада, полностью закрытая», – сказал он.

«Россия – понятно, что ей надо. Чтобы Украина была нейтральной, буферной зоной, либо в ее сфере влияния. Но даже на нейтралитет они могут согласиться, если брать нынешнюю территорию», – продолжил Карасев.

По его словам, ситуация со вступлением Украины в НАТО пока неопределенная, независимо от того, что Верховная Рада уже проголосовала за соответствующие изменения в Конституцию о внешнеполитическом курсе страны. «Может референдум нужно будет проводить. Еще вопрос не закрыт. Этот вопрос пока закрыт только для элит, которые у власти. для них НАТО – это способ себя защитить и сохранить власть в том или ином виде», – считает политолог.

Эксперт убежден, что геополитическая война ведется за то, какое место займет Украина на международной арене, и в какой сфере влияния будет находиться, а также за то, сможет ли стать государством с самостоятельной позицией в мире.

Вадим Карасев также считает, что в Украине должна быть такая конфигурация власти, которая бы объединила украинское общество в борьбе за демократический европейский выбор и другие ценности, тогда можно выиграть войну у России в геокультурном смысле.

Источник «Донецкие новости»