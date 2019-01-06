Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"

06.01.2019 11:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"

Во время подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины в Стамбуле на церемонии присутствовал известный бандит по кличке "Нарик".

Об этом сообщает журналист Леонид Швец на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Сколько ни тыкали президентских носом в "Нарика", он все равно поехал в числе избранных принимать Томос. Как и в случае с папкиным разведчиком Семочко: чем больше шум, тем плотнее на Банковой затыкают уши. Молодцы, даже здесь сумели обо*раться. В историческом контексте. Войдет в учебники, да", - написал он.

Также об этом высказался и блогер Роман Синицин на своей странице в Facebook. Он опубликовал скриншот статьи в СМИ за 2010 год, где тогда еще министр внутренних дел (а ныне генеральный прокурор Украины) Юрий Луценко заявил о криминальном авторитете Днепра "Нарике" и его деятельности.

"Юрий Луценко, 2010 год. Министр внутренних дел в те времена, это интервью уже после отставки.Сейчас он точно о "Нарике" ничего не скажет. "Нарик" теперь почтенный член общества и родственник Андрея Павелко. С Томосом фоткается", - написал Синицин.



Теги: Украина, Донбасс, Луценко, СМИ, Стамбул, церковь, МВД, бандит, автокефалия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх