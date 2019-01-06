В Украине 54 медицинские услуги станут бесплатными

06.01.2019 09:53

В 2019 году ряд медуслуг в Украине будет бесплатным. Речь идет о 54 диагностических и лечебных процедурах, а доступными на бесплатной основе они станут с 1 июля, но при условии направления семейного врача, терапевта или педиатра.

Об этом заявлял заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает segodnya.ua.

По его словам, оплачивать медицинские услуги за украинцев будет Национальная служба здравоохранения Украины (НСЗУ). Люди смогут пройти бесплатно обследование на распространенные болезни внутренних органов и распространенные виды онкологии, пояснил он.

"Это будет бесплатная диагностика. Теперь диагностические услуги будут предоставлять по новой модели – пациенты могут иметь право получить их бесплатно, оплата в заведение придет от НСЗУ. В эту программу войдут не только диагностические, но и некоторые простые операции. Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату, бахилы или пленку для рентгена – все это входит в стоимость тарифа от НСЗУ", – подсказал Ковтонюк.