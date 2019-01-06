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В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?
Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает donpress.com.
Решение было принято еще 27 декабря минувшего года. Согласно ему, правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей останутся неизменными, но изменится алгоритм выплат.
Тем, кто претендует на субсидию, предстоят три этапа монетизации.
Так, с 1 января 2019 года — будут монетизированы субсидии и льготы для семей, впервые обращающихся за помощью.
Выплаты будут осуществляться в таком порядке:
1. Банк выплачивает за субсидианта средства поставщикам коммунальных услуг;
2. Субсидиант получает SMS-сообщение о том, какая сумма осталась для доплаты.
3. Украинцам, получающим субсидию, больше не нужно будет ежемесячно вносить платеж за каждую услугу — государство через Ощадбанк будет вносить выплаты в пределах субсидии, субсидианту же останетя лишь доплатить остаток.
С 1 мая 2019 года всем получателям субсидий и льгот следует обратиться в орган социальной защиты населения с заявлением на монетизацию помощи. Также в заявлении они должны подать декларацию о доходах и предоставить разрешение на обработку персональных данных.
Лично в Ощадбанк идти не нужно.
Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно будет обновлять документы.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, Ощадбанк, коммунальные услуги, Кабмин, выплаты, монетизация
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