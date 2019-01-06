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Выдвижение Зеленского в президенты: заявление Коломойского вызвало настоящий скандал в Сети
Вокруг выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на пост президента разыгрывается новый скандал в Интернете.
Известная украинская журналистка Соня Кошкина опубликовала инсайдерскую информацию о том, как именно и кем было принято принятие решения о выдвижении Зеленского в президенты, передает dialog.ua.
Выяснилось, что в тот момент, когда сам комик сомневался и не знал о своем будущем, решение уже давно было принято Игорем Коломойским, который и стоит за всей авантюрой с выдвижением юмориста в кандидаты на пост президента в воюющей стране. Кошкина рассказала о двух разговорах, которые состоялись у нее еще весной нынешнего года. Коломойский уже тогда знал, что сможет заставить Зеленского пойти на выборы, при этом сам комик на тот момент решения для себя так и не принял. Пользователи до сих пор сомневаются, сможет ли Зеленский в случае победы эффективно управлять Украиной на фоне войны с Россией, однако признание Кошкиной поразило многих.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Владимир Зеленский, выборы президента, Коломойский, соцсети
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