- В Запорожье забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины19:31
- Зайцевой начали угрожать после нового решения суда: «Она долго не проживет»18:57
- Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ17:30
- «Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог16:31
- В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?15:59
- Украинцам посоветовали избавляться от крупных банкнот: могут взимать комиссию15:31
- Выдвижение Зеленского в президенты: заявление Коломойского вызвало настоящий скандал в Сети14:01
- США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог12:58
- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- Новшества для кошельков украинцев: "денежный" календарь на 2019 год11:12
Зайцевой начали угрожать после нового решения суда: «Она долго не проживет»
Украинцы возмущены постоянным оттягиванием оглашения приговора обвиняемой в резонансном ДТП в Харькове Елене Зайцевой, пишет Политека.
Известно, что на коже Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, искали следы от наркотиков.
Следственные действия проводили в изоляторе, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Во время расследования, Зайцевой провели судебно-токсикологическую экспертизу. Установили, что «в моче обнаружены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина, из которых кодеин может быть лекарственным средством или составной частью комбинированного лекарственного препарата».
Отсутствие в образце мочи морфина, минорных алкалоидов, опия и меконової кислоты означает, что найден кодеин не относится к группе растительных наркотических средств. Обзор Зайцевой не обнаружил на теле следы от инъекций, которые бы свидетельствовали об употреблении им наркотиков.
«Никаких следов инъекций и других следов, которые бы указывали на употребление ею наркотических средств, не обнаружили. Проводится служебное расследование в отношении следственной группы, которая проводила досудебное расследование и якобы не предоставила медицинской документации в полном объеме», — ответили в управлении.
Люди уже вне себя от ярости, в социальных сетях «горит» настоящая дискуссия по поводу «золотой девочки» Зайцевой. Многие из пользователей грозят Елене личной расправой, ведь, считают украинцы, обвиняемой так и не дадут соответствующего совершенного им преступления наказания.
Так один из пользователей написал: «Если ее отпустят, долго на свободе она не продержится. Это я гарантирую».
Другие пишут: «Ей должны дать пожизненный срок в тюрьме», «На виселицу ее».
Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 6 пешеходов.
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
- Мастер участка, из-за которого погибли четыре человека, получил условный срок
- Суд арестовал имущество директора Харьковского тракторного завода, подозреваемого в подготовке вывоза оборудования в РФ
- Укртелеком возвращается в собственность государства
- Зайцева в зале суда сказала, что готова понести наказание: «Простите меня, если сможете…»
- Дело Зайцевой: суд принял новое решение
- Зайцева уже на дискотеке? Все надежды на справедливый суд провалились, украинцы поражены
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- В Запорожье забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины19:31
- Зайцевой начали угрожать после нового решения суда: «Она долго не проживет»18:57
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ17:30
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог16:31
- В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?15:59
- Украинцам посоветовали избавляться от крупных банкнот: могут взимать комиссию15:31
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе