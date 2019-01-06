Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог

06.01.2019 16:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог

Над кандидатурой Владимира Зеленского можно только посмеяться, но на самом деле этот человек будет выгоден и для Украины, и для России. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил украинский политолог Вадим Карасев.
«Не думаю, что я его поддерживаю, но я и не против, хоть посмеемся. А если серьезно, то Зеленский будет выгоден как для России, так и для Украины. Следующий президент обязан решить все разногласия и, если говорить буквально – прибрать за Порошенко», - подчеркнул политолог. Он не исключил, что Владимир Зеленский может стать для Украины, как Дональд Трамп для США. И в том, и в другом случае оба этих человека не являются серьезными президентами, но в то же время они могут стать лучше, чем предыдущие главы стран. Напомним, что согласно результатам самых последних опросов в Украине, в президентском рейтинге продолжает лидировать Юлия Тимошенко. Она заручилась поддержкой примерно 20% потенциальных избирателей.
Владимир Зеленский пока находится на второй позиции и уступает лидеру «Батькивщины» несколько процентов голосов. Тройку лидеров замыкает действующий глава государства Петр Порошенко. По оценкам социологов, если во второй тур выборов выйдут Тимошенко и Зеленский, последний должен одержать победу.



Теги: Украина, Донбасс, президент, Владимир Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх