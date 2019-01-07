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Часть банков под угрозой: какие могут закрыться и что делать украинцам
В Украине в 2019-м могут закрыться еще несколько банков. В "серый список" НБУ попали 13 финучреждения. До конца года они должны увеличить свой капитал на общую сумму в 19,7 млрд грн.
Пока с этой задачей справились только четыре банка. Первый уже "выпал" из системы – ВТБ, он должен был увеличить свой капитал на 7,4 млрд, но с задачей не справился и его закрыли. Параллельно с этим Национальный банк продолжает ужесточать контроль и выписывает миллионные штрафы за "темные схемы". Ситуация, когда владельцы финучреждений использовали банки для кредитования собственного бизнеса и отмывания денег становится невозможной.
Кто и почему под угрозой
Самые надежные банки – с иностранным капиталом, заявляют в Национальном банке. Правда, при этом добавляют, что речь идет о западном капитале, а вот российские наоборот – под угрозой закрытия. Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).
Результаты тестирования:
- 13 банков должны увеличить свой капитал;
- ситуация в банках с российским госкапиталом будет ухудшаться;
- если будет кризис, пострадают все, кроме банков с иностранным капиталом;
- в целом ситуация в банковской системе стабильная, а НБУ результатами доволен.
Из "серого" списка удалось выбраться ПУМБу, Универсал Банку, банку "Восток" и Сбербанку. Практически выполнили норму "Южный", "Альфа-Банк" и "Ощадбанк". Стоит при этом отметить, что при базовом сценарии часть банков в докапитализации не нуждались, но при этом должны были нарастить капитал на случай финансового кризиса. Среди "проблемных" также банк "Кредит Днепр", последний лидирует и по количеству нарушенных нормативов.
- "Укрэксимбанк"
- "Мегабанк"
- "Кредит-Днепр"
- "Банк инвестиций и сбережений"
- "Проминвестбанк"
НОВОСТИ
По базовому сценарию, отмечается в отчете регулятора, наблюдается рост достаточности капитала почти всех групп банков, однако разными темпами. Заметно возрастает достаточность основного капитала иностранных банков. Только для банков с государственным российским капиталом достаточность опускается ниже предельного уровня 7%. При неблагоприятном сценарии для почти половины банков капитал снижается ниже предельного уровня.
В одном из украинских финучреждений пояснили: чтобы улучшить ситуацию, все финансовые учреждения действуют по одной и той же схеме. Активизируют взыскание долгов, продают неработающие кредиты, увеличивают количество залогов, находят новые заработки, надежных заемщиков. Для примера, в прошлом году масштабную реструктуризацию кредитов начал крупнейший в Украине банк "Приват". Планируют списать 294 тыс. кредитов (займы от 5 до 300 тыс. грн) на общую сумму 48,5 млрд грн. При этом "тело" долга составляет всего 12,3 млрд, остальное – штрафы, пеня, комиссии.
Чего ждать украинцам
Попадание в "серый" список всего лишь указывает на возможные проблемы. При этом, вполне возможно, что большая часть банков с задачей справится, и по утвержденному НБУ плану проведет докапитализацию. На данный момент явные проблемы есть у банков с российским государственным капиталом. В существующей модели, как уже заявляли в Нацбанку, они работать не смогут.
"Мегабанк", который также должен пройти докапитализацию, работает на рынке уже 28 лет. По всей видимости, акционеры также не планируют прощаться со своим бизнесом. В конце прошлого года они приняли решение увеличить уставной капитал на 215 млн грн. Стоит отметить, что все потенциально проблемные банки, в том числе "Банк инвестиций и сбережений", "Проминвестбанк" прошли докапитализацию по "базовому сценарию".
Глава совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек уверен, чтозакрыться в Украине должны банки с российским госкапиталом. Они, как заявил эксперт, "не имеют возможности реализовывать какую-либо бизнес-модель".
"Они должны тем или иным способом уйти с этого рынка. Каждый из российских госбанков не имеет перспектив деятельности в Украине, и об этом было сказано руководством Нацбанка Украины руководству этих банков", – подчеркнул Шпек.
Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян считает, что в 2019-м в Украине могут закрыться сразу несколько банков. "В некоторых случаях закрытие проблемных банков может иметь элемент договоренности. То есть переговоры могут решить, пойдут ли собственники на определенные условия для сохранения банка, или нет. Это же касается возможности докапитализации. Иногда у банка есть ресурсы, но тем не менее собственники не идут на "уступки", – отмечает эксперт.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, угроза
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