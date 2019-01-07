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«Глаза боятся, руки делают!»: Порошенко назвал следующую цель украины

07.01.2019 17:31
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«Глаза боятся, руки делают!»: Порошенко назвал следующую цель украины

В недалеком будущем Украина станет членом Европейского Союза и НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления после завершения литургии в Святой Софии Киевской

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил:

«Как в Украине говорят:"Глаза боятся, руки делают!». И будет результат — придут и победа, придет и мир, а Украина — страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная, станет членом ЕС и НАТО».

По словам Порошенко, для украинцев нет ничего невозможного:

«И это касается не только Томоса, но и Соглашения об ассоциации с ЕС, это касается и безвизового режима, энергетической и газовой независимости от России, равно как и других сложнейших задач, которые мы решали в течение последних пяти лет в рамках нашей украинской европейской и евроатлантической государственной стратегии».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, президент, НАТО, Порошенко
 
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