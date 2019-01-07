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Гороскоп на 7 января: к Овнам будут липнуть деньги
На небе растущая Луна в Стрельце. Сегодня стоить быть более рассудительными и осторожными, будьте уступчивыми к отрицательным моментам со стороны посторонних и простите своих недоброжелателей, вам принесет это только удачу, пишут Подробности.
Овен
В этот день деньги будет к вам сами липнуть. Если активно поработаете, не жалея себя, то удастся рассчитаться с давними долгами и выдохнуть. Будьте осторожны с тратами, не покупайте того, в чем пока не нуждаетесь.
Телец
Сегодня стоит выделить время в своем забитом рабочем графике, чтобы обследовать своего питомца у врача. Животные, как и люди, имеют свойство болеть. Также сегодня можете узнать что-то неподобающее о жизни кого-то из близких. Не судите строго, иногда люди теряют силу перед обстоятельствами.
Близнецы
Ваше поведение может показаться несколько странным, но в этом весь ваш шарм. Оставайтесь собой и вы не упустите возможность взять то, что предназначено вам судьбой. Не налегайте на молочные продукты, все хорошо, если в меру.
Рак
Стоит быть рискованнее, чем обычно. Если будете бояться маленьких ушибов, то не добьетесь своей цели. Стоит отказать друзьям, которые склоняют вас к безрассудным развлечениям.
Лев
Ваша уверенность в себе очень импонирует начальству. Говорите смело то, что думаете, не бойтесь показаться излишне наглыми и самоуверенными. В этот день понадобится дополнительный источник энергии. Старайтесь не злоупотреблять кофе.
Дева
В этот день вы будете повсюду и во всем видеть знаки судьбы. Постарайтесь относиться серьезно к своим предчувствиям. Хороший день для кухонных экспериментов, получится не просто удивить, но и порадовать своих родных.
Весы
Утром вы проснетесь с прекрасным настроением. Будет желание творить и изобретать. Любители кулинарии могут приготовить шедевральное блюдо, писатели - написать невероятный материал, художники - картину. Одним словом, не злите музу: если дает вдохновение - используйте его.
Скорпион
Откровенность иногда может играть плохую шутку с людьми, и сегодня именно такой день. Тщательно продумывайте то, что собираетесь сказать, иначе не избежите конфликта. Не стоит доверять сплетням, проверяйте информацию, не становитесь заложником общественного мнения.
Стрелец
Сегодня вам может понадобиться опыт в решении нового дела. Не стесняйтесь подойти с этим вопросом к старшему коллеге, он с удовольствием вам поможет и даже расскажет несколько поучительных историй. В личной жизни понадобиться хитрость и сообразительность, чтобы удивить вторую половинку.
Козерог
Сегодня стоит порадовать себя чем-то небольшим, но приятным. Купите в дом яркий букет цветов, он скрасит ваше настроение. Вечером можно встретиться с другом, будет о чем поговорить. Не злоупотребляйте алкоголем, это может испортить некоторые планы.
Водолей
Ваш трудоголизм уже нужно лечить. Постарайтесь хоть немного отвлекать себя от дел. Работа никуда не денется, а жизнь не вернется назад. Отдохните в компании близких друзей, расслабьтесь, закажите вкусную еду. Вечером желательно лечь пораньше спать.
Рыбы
Сегодня у вас появится самая лучшая мотивация для достижения высокой цели. Можете смело строить планы на будущее, многого удастся достичь в ближайшее время. Хороший день для окончания работ с землей и флорой. Пересадите растения, которые давно в этом нуждаются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, деньги
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