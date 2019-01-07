Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»

07.01.2019 20:45

С первого апреля наступившего года изменится принцип финансирования правительственной программы «Доступні ліки», а также появится система электронных рецептов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Программа #ДоступніЛіки работает почти два года и будет расширяться. На 2019 год Правительство заложило 1 млрд грн на ее финансирование», - говорится в сообщении.

Также он напомнил, что с апреля будет введена новая услуга – электронный рецепт.

«Не будет иметь значения ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов. Рецепт, который получили, например, в Киеве, можно будет спокойно показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы "Доступные лекарства"», - пояснил премьер-министр.

Сейчас, по его данным, таких аптек более 7800 по всей стране.