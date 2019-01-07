Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту

07.01.2019 07:43

В Украине по правительственной программе «Доступные лекарства» будет введена новая услуга – электронный рецепт. По нему получить препараты можно будет в любой аптеке, работающей по этой программе. Об этом сегодня, 6 января, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Программа "Доступные лекарства" работает почти два года и будет расширяться. На 2019 год правительство заложило 1 млрд грн на ее финансирование. А с апреля вводим новую услугу – электронный рецепт. Не будет иметь значения ни место выписки рецепта, ни место выдачи препаратов», – написал он.

Так, по словам Гройсмана, рецепт, который получили, например, в Киеве, можно будет спокойно показать в любом другом городе или поселке в аптеке с наклейкой программы «Доступные лекарства». «Сейчас таких аптек более 7 800 по всей стране», – отметил премьер-министр.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, «Доступные лекарства» начнут отпускать по номеру рецепта, который система будет посылать смс-сообщением на мобильный телефон пациента, с 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 апреля 2019 года в правительственной программе «Доступные лекарства» произойдут изменения.

Источник: https://dnews.dn.ua