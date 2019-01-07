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Грузовое судно с украинцами на борту затонуло в Черном море
В акватории Черного моря произошло ЧП. Судно, на борту которого находились граждане Украины, Азербайджана и России, затонуло.
Спасатели из Турции выдвинулись на помощь людям, однако двое из них уже, к сожалению, были мертвы. На затонувшем грузовом судне находились граждане Украины, Азербайджана, а также Российской Федерации.
Турецкие спасатели все еще работают над тем, чтобы спасти людей, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой а Телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти". "Возле места происшествия работают спасательные вертолеты. Пока что удалось помочь семерым членам экипажа.
Однако найдены тела двух погибших людей", - сказано в сообщении. Данные администрации провинции Самсун говорят о том, что спасательная группа получила сигнал бедствия от судна, которое проходило под панамским флагом в 08:10. Корабль находился примерно в 80 километрах от провинции.
Скорее всего, по этой причине спасатели долго добирались на вертолетах к людям. К сожалению, пока что нет точных данных о том, кого еще успели спасти. Также неизвестно, кто был спасен. В данный момент спасатели все еще занимаются поисками экипажа. Возможно, позже появится дополнительное сообщение.
Напомним, несколькими днями ранее российское судно атаковали пираты, из-за чего жители РФ оказались в плену. Кроме того, сегодня в Черное море вошел военный корабль Соединенных Штатов.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, судно, украинцы, Черное море, затонувший
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