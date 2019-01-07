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Массовый отказ от УПЦ МП и переход в ПЦУ: Украине напророчили настоящий церковный бум
Церковь совместно с правительством добилась больших успехов для страны в духовной сфере, украинцы отреагировали на ситуацию.
Крупное интернет-издание провело опрос среди читателей касательно получения Томоса и последствий данного события для страны.
Украинцы считают, что вскоре начнутся массовые переходы приходов УПЦ МП в новую единую церковь Украины.
Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Обозреватель". Читатели отвечали на вопрос: "Украине вручили Томос: что изменится в первую очередь?" 51% респондентов считают, что ПЦУ вскоре пополнится огромным количество приходов московского патриархата. 30% уверены, что изменений мы не увидим. 13% опрошенных ответили так: "Богослужения начнут проводить только на украинском", а 6% так: "Рождество официально перенесут на 25 декабря".
Известно, что новый предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с президентом Украины Петром Порошенко занесли Томос об автокефалии в Софийский собор.
Эту грамоту в виде свитка украинский лидер и священнослужитель несли вместе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь, православие
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