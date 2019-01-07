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Порошенко и Епифаний торжественно внесли Томос в Софийский собор
Сегодня, 7 января, украинский лидер Петр Порошенко и предстоятель ПЦУ Епифаний внесли Томос в стены священного храма Софии, где после этого началась литургия, на которой присутствовали украинские политики тоже.
Новый предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вместе с президентом Украины Петром Порошенко занесли Томос об автокефалии в Софийский собор. Эту грамоту в виде свитка украинский лидер и священнослужитель несли вместе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Украинская правда". Когда Порошенко и Епифаний дошли до нужного места, свиток был развернут и закреплен в Софийском соборе.
После этого в Софии Киевской приступили к Рождественской литургии. Ее проводил сам митрополит Епифаний. Тем временем в храме стояли президент Украины со своими родными, а также председатель ВР Андрей Парубий с другими украинскими политиками.
Когда литургия будет закончена, свиток с Томосом перенесут для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской. Однако неизвестно, куда дальше отправится эта грамота.
Пока что информации по этому поводу недостаточно. Напомним, Порошенко сегодня тепло поздравил жителей Украины с Рождеством на своей странице в "Фейсбуке". Он пожелал украинцам мира и благополучия. Несколькими же днями ранее Епифаний обращался к Порошенко. Он сообщил, что имя президента войдет в историю Украинского государства.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, религия, собор, православие, Порошенко
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