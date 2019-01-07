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Порошенко жестко обратился к России
Украина не позволит Кремлю решать, как использовать территорию Азовского моря и Керченский пролив. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам, для защиты интересов государства будут применяться все правовые механизмы. Глава государства отметил:
«Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море. Потому, что Азовское море — это зона экономической активности мультимиллионной агломерации на востоке моей страны. Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину как именно нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого».
Украинский лидер уточнил, что российские военные в нейтральных водах Черного моря атаковали военное судно ВМС ВСУ и сейчас Украина имеет доказательства, что атака была осуществлена в нейтральных водах. Порошенко подчеркнул:
«Мы имеем видео, радиоперехват, спутниковые снимки — у нас есть все. В нейтральных водах Черного моря, недалеко от Турции, кстати. И Россия говорит о провокации? Это открытые международные воды, это внутренние украинские воды. Есть международное право и двусторонний договор, где Керченский пролив это общий пролив, относящийся и к Украине, и к России. И это был всего лишь плановый переход из Одессы в Мариуполь для ротации этих двух малых военных судов. Они не имеют никакого дополнительного вооружения, дополнительных членов экипажа, ничего».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, обращение, Порошенко
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