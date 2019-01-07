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Самолет с Томосом прибыл в Украину: СМИ
07.01.2019 07:10
Томос об автокефалии Православной церкви Украины вечером в воскресенье, 6 января привезли в Киев. Об этом сообщает канал «Прямой».
Как сообщает канал «Прямой», самолет с Томосом уже приземлился в Киеве. Документ кортежем направляют в Софию Киевскую.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, религия, церковь
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