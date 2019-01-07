Украинцев предупредили о масштабных проверках: «отберут выплаты»

07.01.2019 18:11

Без социальной поддержки могут остаться те, кто скрывает свои настоящие доходы, или те, кто в течение 12 месяцев с момента получения субсидии осуществил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн, пишет Политека.

«Самая распространенная причина — это покупка дорогого товара или оплата услуги без дальнейшего уведомления об этом органов соцзащиты. Перерасчет идет с момента обнаружения такой покупки», — рассказал эксперт.

Стоит также отметить, что субсидии лишат непосредственно от даты покупки.

«Если человек сам оповестил органы соцзащиты, то субсидия будет начисляться и дальше, до конца отопительного сезона. А если нарушение выявили мы, то субсидия будет снята с даты покупки», — пояснили в министерстве.

«Ревизоры» получат возможность прийти на предприятие, где работает получатель субсидии, изучить бухгалтерию, потребовать от руководства предприятия официальные справки по зарплате и доходу человека, опрашивать его соседей, сотрудников и многое другое.

И вот, чтобы не лишится государственной помощи, украинцы даже начали идти на разные хитрости. Участились случаи, когда ради субсидии фиктивно разводятся, выписывают из квартир своих родственников и скрывают ежедневные траты.

«Обращаются за консультацией как богатые, у которых не по одной квартире, где они прописываются при формальном разводе, чтобы меньше платить, так и люди небольшого достатка, дабы элементарно выжить», — отмечает эксперт.

Самый простой трюк, дабы не лишится субсидии – это покупки ценностей за наличку. Отмечается также, что некоторые даже стараются не пользоваться скидочными картами, так как с их помощью при желании можно отследить все покупки.