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В Карпатах ищут заблудившихся на Рождество туристов
6 января в 17:00 спасатели получили вызов о том, что в Карпатах заблудились туристы, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. Происходило это в условиях достаточно плохой видимости, в связи с чем туристы могли потерять ориентир и заблудиться, рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает replyua.net.
На поиски пропавших сразу было отправлено отделение горных поисковиков с. Нижние Ворота Воловецкого района. В сообщении также говорится, что в режиме телефонной связи туристам посоветовали направляться в сторону села Березники. Тем не менее, они приняли решение не слушать советов спасателей и начали подниматься по крутым склонам в сторону вершины горы. В 00:15 спасателям удалось отыскать двоих пропавших туристов, которые сообщили, что еще один их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Спасенные туристы были доставлены к месту их временного проживания в с. Пилипец, в спасатели продолжили поиски третьего горе-туриста по GPS-координатам, предоставленным его товарищами.
Около трех часов утра спасатели обнаружили лыжные палки и маску заблудившегося. Однако, самого туриста нигде не было. Немногим позже поступило еще одно сообщение о пропаже двух лыжников неподалеку от горы Гимба. В настоящее время ведутся поиски всех трех пропавших.
Теги: Донбасс, поиск, Рождество, Карпаты, горы, туристы
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