Ахметов подготовил украинцам «рождественское» подорожание: «Ему дали зеленый свет»

08.01.2019 18:33

Украинский олигарх Ринат Ахметов готовит гражданам «рождественское» подорожание коммуналки

Об этом стало известно из сообщения на сайте подконтрольного ему ДТЭК, пишет politeka.

Так, энергохолдинг намерен сконцентрировать 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго». Эти компании являются операторами системы распределения в Киевской и Одесской областях и не осуществляют деятельности по поставкам электроэнергии.

«3 января 2019 года ООО «ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов», — говорится в сообщении.

В то же время энергетический эксперт Игорь Черкашин утверждает, что Ахметов просто получил «зеленый свет».

«Антимонопольный комитет закрыл производство по монопольному статусу ДТЭК, и дает зеленый свет таким сделкам. Похоже, на этот счет есть политические договоренности. Рынок в стадии дикого капитализма», — отметил он.