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Ахметов подготовил украинцам «рождественское» подорожание: «Ему дали зеленый свет»
Украинский олигарх Ринат Ахметов готовит гражданам «рождественское» подорожание коммуналки
Об этом стало известно из сообщения на сайте подконтрольного ему ДТЭК, пишет politeka.
Так, энергохолдинг намерен сконцентрировать 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго». Эти компании являются операторами системы распределения в Киевской и Одесской областях и не осуществляют деятельности по поставкам электроэнергии.
«3 января 2019 года ООО «ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов», — говорится в сообщении.
В то же время энергетический эксперт Игорь Черкашин утверждает, что Ахметов просто получил «зеленый свет».
«Антимонопольный комитет закрыл производство по монопольному статусу ДТЭК, и дает зеленый свет таким сделкам. Похоже, на этот счет есть политические договоренности. Рынок в стадии дикого капитализма», — отметил он.
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, Ринат Ахметов, ДТЭК
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