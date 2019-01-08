Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ахметов подготовил украинцам «рождественское» подорожание: «Ему дали зеленый свет»

08.01.2019 18:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ахметов подготовил украинцам «рождественское» подорожание: «Ему дали зеленый свет»

Украинский олигарх Ринат Ахметов готовит гражданам «рождественское» подорожание коммуналки
Об этом стало известно из сообщения на сайте подконтрольного ему ДТЭК, пишет politeka.
Так, энергохолдинг намерен сконцентрировать 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго». Эти компании являются операторами системы распределения в Киевской и Одесской областях и не осуществляют деятельности по поставкам электроэнергии.
«3 января 2019 года ООО «ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов», — говорится в сообщении.
В то же время энергетический эксперт Игорь Черкашин утверждает, что Ахметов просто получил «зеленый свет».
«Антимонопольный комитет закрыл производство по монопольному статусу ДТЭК, и дает зеленый свет таким сделкам. Похоже, на этот счет есть политические договоренности. Рынок в стадии дикого капитализма», — отметил он.



Теги: Украина, Донбасс, подорожание, Ринат Ахметов, ДТЭК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх