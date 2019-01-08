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Эксперт обозначил, как Россия будет давить на Украину в 2019 году

08.01.2019 18:59
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Эксперт обозначил, как Россия будет давить на Украину в 2019 году

В 2019 году Россия окажет невероятное по размерам влияние на Украину и будет всячески вмешиваться в избирательный процесс.

Об этом сообщил президент консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер на телеканале Bloomberg, передает "Диалог.UA".

Ранее в эфире интернет-СМИ эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран заявил, что в год выборов президента Украине не стоит опасаться вмешательства российских хакеров в избирательный процесс, как это произошло в процессе выборов президента США. Он пояснил, что вмешательство России в британский brexit и американские выборы 2016 года было незначительным и говорить о каком-то глобальном прогрессе сложно. Этому помешала разница в языках и культуре в целом, однако Кремль сумеет активно вмешаться в украинские выборы. Бреммер отметил, что Россия окажет экономическое давление на все регионы Украины, а также усилит кибератаки на украинские предприятия. Эксперт считает, что вмешательство Москвы в украинский избирательный процесс станет беспрецедентным.



Теги: экономика, Украина, Россия, США, Донбасс, кибератака, выборы президента
 
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