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Эксперт обозначил, как Россия будет давить на Украину в 2019 году
В 2019 году Россия окажет невероятное по размерам влияние на Украину и будет всячески вмешиваться в избирательный процесс.
Об этом сообщил президент консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер на телеканале Bloomberg, передает "Диалог.UA".
Ранее в эфире интернет-СМИ эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран заявил, что в год выборов президента Украине не стоит опасаться вмешательства российских хакеров в избирательный процесс, как это произошло в процессе выборов президента США. Он пояснил, что вмешательство России в британский brexit и американские выборы 2016 года было незначительным и говорить о каком-то глобальном прогрессе сложно. Этому помешала разница в языках и культуре в целом, однако Кремль сумеет активно вмешаться в украинские выборы. Бреммер отметил, что Россия окажет экономическое давление на все регионы Украины, а также усилит кибератаки на украинские предприятия. Эксперт считает, что вмешательство Москвы в украинский избирательный процесс станет беспрецедентным.
Теги: экономика, Украина, Россия, США, Донбасс, кибератака, выборы президента
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