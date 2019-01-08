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Поматросили и бросили (Донбасс назад в Украину)
Будучи постоянным аутсайдером во всех международных рейтингах, политическое руководство России не предпринимает никаких действий для улучшения положения страны, а заинтересованно только во внешнеполитических процессах.Развязка ряда военных конфликтов в Сирии, Крыму и на Донбассе еще больше усугубила состояние сверхдержавы.
Экономический дефолт, вызванный санкциями медленно, но уверено уничтожает Россию как страну, не говоря уже о ее конкурентоспособности на мировом рынке. Больше всего на это повлияла военная агрессия в Украине, которая поставила РФ на колени, спровоцировав стремительное падение рубля.
Только спустя 5 лет войны в Кремле начали всерьез задумываться об возврате оккупированной части ОРДЛО назад в Украину, которая обходиться России в один миллиард евро каждый год, не включая финансирования боевых действий, имея с такой кампании ровный ноль. Особенно дорогими в “народных республиках” являются пророссийские боевики. В то время, как учитель на оккупированной территории Донбасса зарабатывает 50 евро, боевик, в зависимости от его ранга, получает 465 евро, то есть в 9 раз больше. Оккупировав часть Луганской и Донецкой области, Москва была уверена в самоокупаемости этих территорий, но с растущими аппетитами Донбасса убеждения развеялись.
Регион, у которого разрушенная инфраструктура в следствии боевых действий, требует больших финансовых вложений на ее восстановление, помимо того существует ряд проблем и в социальных сферах. Наполнив регион неконтролируемым оружием и огромными криминальными бандформированиями в Москве загнали себя в тупик и не знают, как выйти из этого положения. Непризнанные регионы, не имеющие никаких перспектив развития экономики и пополнения своего собственного бюджета, медленно идут на дно и параллельно тянут туда Россию.
Большего обострения в сложившейся ситуации, добавляет недовольство россиян, обнищавших из-за их политических лидеров, ведущих агрессивную политику, заботясь о гражданах других стран, забывая о своих. Поэтому руководство страны ищет выход из сложившейся ситуации. Теперь пропагандисты Кремля вынуждены объяснять прямым текстом, что “ЛНР” и “ДНР” России не нужны, потому что Россия рассматривает их в роли балласта, который необходим кремлевским олигархам, чтобы удерживать Украину в своей орбите влияния.
Источник: news.dn.ua
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, война, бюджет, дефолт, агрессия, РФ
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