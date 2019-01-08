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Россиянка мощно ответила предателям Украины из "ДНР" и "ЛНР": "Вы предали свою страну, получайте ". ВИДЕО
Невзгоды, которые сейчас переживают многие люди в "народных республиках" Донбасса, можно считать воздаянием для них за предательство своей родины.
Таково мнение россиянки, высказанное в видео, размещенно блогером Вася Барабан, передает "Диалог.UA".
Женщина приехала в прифронтовой Северодонецк, этот город после оккупации Луганска считается областным центром. Сама россиянка родом из Комсомольск-на-Амуре. Об Украине она говорит с восторгом и не понимает тех "ватников", которые продались оккупантам из РФ и предали свою родную Украину. "Украина – это необыкновенные люди, это – земля, которая нас вскормила. Украинцы – честные, справедливые", - поделилась женщина своим мнением о нашей стране и ее народе. И отметила, что ей "очень жаль людей в том же Донецке, которые выстаивают километровые очереди за гуманитарной помощью". Но при этом россиянка сказала, что такая жизнь для тех, кто поверил пропагандистам и решил, что "русский мир" - манна небесная, - воздаяние за предательство своей родины, пришествие справедливости.
Россиянка сказала, что, по ее мнению, одна из главных причин того, что в 2014 году произошло на Донбассе, - отсутствие у многих жителей этого региона того, что принято называть моральным и духовным "стержнем" человека. Данное видео, еще одно доказательство, что как бы ни старались киселевы, соловьевы и им подобные, а в России остается еще немало людей, адекватно воспринимающих происходящее и в своей стране, и за ее пределами.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, предатель
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