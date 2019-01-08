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Уже становится традицией! Священник упал в обморок рядом с Порошенко. ВИДЕО
На официальной церемонии вручения Томоса произошло неожиданное ЧП, пишет Политека
Как ранее сообщалось, в Стамбуле завершилось официальное вручение Томоса об автокефалии ПЦУ, на котором присутствовали украинские топ-политики.
Во время долгой и томительной церемонии российским пропагандистам, которые также приехали в главный храм Константинопольской церкви, удалось заснять ЧП со священником.
Богослужитель, который сидел рядом с президентом Украины Петром Порошенко, внезапно упал в обморок. Священнослужителя мгновенно подловили и стали приводить в чувство.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда стоящие рядом с Порошенко теряют сознание на публике. Не так давно двое солдат потеряли сознание во время военного парада в Киеве.
В тот момент, когда глава государства произносил речь, боец из почетной караула упал в обморок. Военного подхватили и тут же отвели в сторону. Спустя какое-то время другой боец караула также потерял сознание во время слов Порошенко о сотрудничестве Украины с Европейским Союзом.
Стоит также отметить, что в Киеве в собор Святой Софии внесли долгожданный Томос об автокефалии ПЦУ. Помимо этого, в торжественной литургии участвуют высокопоставленные украинские политики, представители интеллигенции, капелланы и волонтеры.
Рождественское богослужение, по традиции, возглавил экзарх Вселенского патриарха, епископ Иларион. Также сообщается, что после проведения службы епископ объяснит присутствующим, как дальше будут совершаться богослужения в киевской Ставропигии
На Софийской площади собралось много человек, которые наблюдают на большом экране трансляцию богослужения. Помимо этого, люди ожидают официальной презентации долгожданного Томоса об автокефалии.
Теги: Украина, Донбасс, традиция, обморок, Порошенко
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