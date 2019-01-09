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«Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты
Весной прошлого года в Украине запустили программу «Доступные лекарства». С помощью нее украинцы, страдающие от определенных заболеваний, могут получить бесплатно или с небольшой доплатой необходимые для лечения препараты. Как работает эта программа и что нужно для участия в ней, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
Систематическое лечение для повышения качества жизни
За время существования программы «Доступные лекарства» было выписано уже 30 млн рецептов, которые позволили пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом II типа сэкономить на жизненно лекарствах. В Минздраве объясняют, что выбрали для программы эти болезни, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности украинцев или существенно снижают качество жизни населения. В то же время им можно успешно противостоять.
Так, благодаря систематическому лечению удается контролировать ход и проявление симптомов бронхиальной астмы. В Украине зарегистрировано 210 тысяч пациентов с этой болезнью, а чаще всего она встречается у детей и молодежи. Также своевременное обращение к врачу помогает лечению сердечно-сосудистых заболеваний, составляющих 65% от общей смертности населения в Украине. То же касается и борьбы с диабетом. 1 млн украинцев с таким диагнозом требует поддерживающей терапии для снижения избытка глюкозы в крови. Сейчас с помощью государственных средств украинцы могут получить 261 препарат для лечения этих болезней: 59 из них – полностью бесплатны.
В Минздраве заявляют, что за год работы программы увеличилось количество пациентов, у которых благодаря приему лекарств нормализовался сахар. В то же время уменьшилось количество вызовов скорой помощи с подозрением на инсульт или инфаркт, а также из-за приступов бронхиальной астмы.
«Мы имеем хорошие результаты, а именно: постоянное снижение цен на лекарства, и, что крайне важно, систематическое лечение пациентов жизненно необходимыми препаратами под наблюдением врача», – рассказал о промежуточных итогах программы заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
Доступные лекарства по рецепту
Чтобы воспользоваться программой, в первую очередь нужно обратиться к семейному врачу, который выдаст правильно оформленный рецепт на препарат. Получить выписанные медикаменты можно в аптеке с пометкой «Доступные лекарства» – бесплатно или с частичной доплатой. По данным Минздрава, участником программы является каждая третья аптека, а всего с государством сотрудничают около восьми тысяч таких заведений. Перечень можно узнать в медицинском учреждении, а также на сайте профильного ведомства.
По отзывам медицинских работников, пока программа успешно реализуется не только в крупных городах с развитой сетью аптек и поликлиник, но и в маленьких населенных пунктах. Например, за год работы программы в Царичанском районе Винницкой области к ней присоединилось более 11000 украинцев: здесь наибольшим спросом пользуются лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний – их получили 10344 пациентов. А в селе Заря Одесской области «Доступными лекарствами» воспользовалось 1200 пациентов из 4800.
«Рецепты в большинстве случаев выписывает врач, однако иногда, при необходимости, этим занимается фельдшер. Фельдшерам также выдают лекарства в аптеках, если они получают их для пациентов, которые не могут сделать это самостоятельно. С аптеками проблем никаких, денег нам всегда хватает», – рассказала о реализации программы местный фельдшер Екатерина Арнаутова.
В то же время в Минздраве отмечают, что местные власти должны способствовать выдаче препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах, если в селе нет аптеки.
Получать лекарства быстрее и удобнее
Программа «Доступные лекарства» является частью общей медицинской реформы, которая призвана обеспечить украинских пациентов самой необходимой помощью.
«Мы обязаны предоставить гарантированный перечень медицинских услуг бесплатно и государство должно в полном объеме это профинансировать», – отметил в прошлом году Президент Петр Порошенко, подписав закон о финансовых гарантиях медобслуживания.
В рамках реформы Минздрав с 1 апреля 2019 года меняет принцип выделения денег на программу. Вместо распределения средств по регионам теперь деньги будут идти за конкретным пациентом в аптеку, где ему удобно получать препарат. Для этого вместо бумажного рецепта будет действовать электронный – система будет посылать смс–сообщение на мобильный телефон пациента. По нему украинцы смогут получить лекарства независимо от места проживания в любой аптеке, которая подписала договор с Национальной службой здоровья. Также в Минздраве обещают рост количества аптек в программе и прогнозируют увеличение бесплатных лекарств.
«Рецептурный отпуск рецептурных препаратов, электронный рецепт, регулирование цен – мы зададим цивилизованный путь развития рынка, и это будет выгодно и интересно всем: производителям, аптекам, врачам и пациентам. Как результат – «Доступные лекарства» станут еще доступнее», – отметил председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко.
Всего в бюджете на 2019 году предусмотрено 1 млрд грн на эту программу: Минздрав и в дальнейшем определяет приоритетным лечение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, бесплатно, медикаменты, лекарства
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