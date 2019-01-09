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Голос за Президента: календарь избирателя
В этом году украинцам выпало дважды выбирать власть: сначала Президента Украины, а затем – парламент. Выборы главы государства станут седьмыми в истории независимой Украины, а вот будущий президент будет шестым. Дважды подряд – с 1994 по 2004 год – государством руководил Леонид Кучма. Как выбирать главу государства в этот раз, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
От политиков до шоуменов
Согласно украинскому законодательству, кандидатом в Президенты может быть как минимум 35-летний гражданин государства, проживающий на территории Украины последние 10 лет, имеет право голоса и владеющий государственным языком. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом более чем на два срока. А занимает должность Президент в течение 5 лет.
Регистрация кандидатов началась 31 декабря 2018 года и продлится до 8 февраля 2019 года. В прошлом году о президентских амбициях заявили аж 28 политиков. Такого количества кандидатов еще не было в истории президентских выборов. Например, в бюллетенях 2014 значилось 21 фамилия.
«Мы имеем чрезвычайно аномально высокую активность кандидатов в президенты», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.
Более того, впервые в предвыборных рейтингах появились неполитики – певец Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский. И если фронтмен «Океана Эльзы» не декларировал стремление управлять государством, то лидер «95 квартала» сделал это в последние секунды 2018 года. Его заявление, которое канал «1+1» (олигарха Игоря Коломойского) транслировал вместо приветствия Президента Петра Порошенко, подняла настоящую бурю в соцсетях.
Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала первого кандидата на пост главы государства. Им стал юрист Игорь Шевченко, ранее занимавший должность министра экологии в правительстве Арсения Яценюка. Документы в ЦИК также подали Сергей Каплин, Владимир Наливайченко, Виталий Скоцик и Андрей Садовый. Регистрация завершится 8 февраля.
Агитация без гречки
Кандидат вправе проводить предвыборную агитацию на следующий день после официальной регистрации. Таким образом, в полном объеме рекламная кампания начнется 9 февраля. Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовление определенного количества рекламных продуктов кандидата и оказывает бесплатную квоту на их размещение в государственных СМИ. Кроме того, площадки для предвыборных плакатов обязаны предоставить местные власти.
Основную часть агитационной продукции участники избирательной гонки будут производить за свой счет. По подсчетам КИУ, кандидаты, претендующие на победу, в предвыборный период потратят на рекламу 80-100 миллионов долларов.
Закон запрещает распространять материалы, призывающие к ликвидации независимости Украины, нарушению суверенитета и территориальной целостности, подрыву государственной безопасности и тому подобное. Также не допускается «грязная кампания» против оппонентов – распространение заведомо ложных сведений о других кандидатах. Более того, кандидатам нельзя «покупать голоса» избирателей. Предоставление гражданам денег, подарков, скидок на товары и услуги противоречит законодательству.
Эксперты не исключают, что Россия будет активно вмешиваться в нынешнюю предвыборную кампанию. В частности, через российские соцсети, которые до сих пор достаточно распространены в Украине, а также через телеканалы, которые будут продвигать пророссийского кандидата.
Предвыборная агитация должна завершиться за сутки до голосования. Последний разрешенный день рекламы – 29 марта.
Голосование в два тура
Голосование Президента Украины запланировано на 31 марта 2019 года с 8 утра до 20 вечера. Участвовать в выборах могут все граждане, которым исполнилось 18 лет.
Итоги голосования ЦИК должна объявить до 10 апреля. Если никто из кандидатов не наберет 50% + 1 голосов, то 21 апреля состоится второй тур выборов. Эксперты прогнозируют именно такой сценарий развития событий.
Результаты будут опубликованы в официальных государственных газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер». Торжественная церемония присяги нового главы государства состоится не позднее 3 июня.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, президент, выборы президента
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