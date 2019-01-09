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Климкин не исключил введения биометрического визового режима с РФ
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сказал, что просто визовый режим между Украиной и РФ работать не будет.
8 января в интервью телеканалу "1+1" глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сказал, что не исключает введения Украиной биометрического визового режима с РФ.
Климкин отметил, что он выступает за "разумную фильтрацию" на границе Украины и после прекращения военного положения.
"Если просто ввести визовый режим и штамповать этикетки, то он не будет работать. Если визовый режим с Россией, то только биометрический. Сейчас мы смотрим, как работают биометрика, базы данных. Не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет. Это очень серьезное решение", – сказал Климкин.
Он добавил, что Украине нужно комплексно изучить вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.
"Допустим, мы завтра прекращаем железнодорожное сообщение. Я за, но что дальше? Если мы хотим, чтобы в Россию не ездили, то мы должны это решить комплексно, а не просто должны остановить поезда…. Я не знаю, состоится ли прекращение железнодорожного сообщения завтра, в следующем году, или оно вообще не произойдет, но мы должны понять, что мы с этого получаем и теряем", – подчеркнул Климкин.
26 ноября – на следующий день после того, как Россия захватила катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских военнослужащих, – Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.
26 декабря президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении действия правового режима военного положения с 14.00.
26 декабря спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что за время действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 россиян. По его словам, российские пограничники за этот же период не пропустили в РФ 351 гражданина Украины.
6 января Слободян рассказал, что после прекращения военного положения в страну не пустили более 700 граждан России.
Источник: gordonua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим, Климкин
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